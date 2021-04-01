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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
16:28 01.04.2021
«Приорбанк» ОАО с 1 апреля 2021 года изменило процентные ставки по новым кредитным договорам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам «Просто Авто», «Овердрафт», «Кредитная карточка», «Потребительская карточка», «Проще.NET» Электронный кредит, «Проще.NET», «Просто Покупки» для целей рефинансирования кредитов в иных банках процентная ставка теперь 19,90% годовых.
По кредитам на недвижимость, «Лучшие покупки», Электронный кредит, «Просто Покупки» (программа кредитования «Зеленая экономика») – 16,36% годовых.
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