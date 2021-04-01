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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ВЫПУСТИЛ ПЕНСИОННУЮ КАРТУ, КОТОРАЯ ВОЗВРАЩАЕТ 5% В АПТЕКАХ


15:57 01.04.2021

БПС-Сбербанк вывел на рынок специальную карту для людей старшего возраста «Баланс+».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она возвращает 5% с покупок в аптеках и 3% – с других расходов на здоровье. Держателю карты бесплатно оформляется медицинская страховка, а также подключается консьерж-сервис.

Новая пенсионная карта уникальна для Беларуси. Среди основных отличий – внушительный money-back. Банк вернет 5% при безналичной покупке в аптеке и 3% – при оплате услуг медцентров, больниц, стоматологий или санаториев, а также расходов в магазинах оптики. Предусмотрен и повышенный money-back до 12% в партнерской сети.

К карте прилагается годовой страховой полис от несчастных случаев и заболеваний (включая COVID-19). Предусмотрен и бесплатный консьерж-сервис: специалисты запишут к врачу или отправят курьера с продуктами и лекарствами на дом. Также можно попросить помощника регулярно звонить и справляться о самочувствии.

«Карта Баланс+ выводит на новый уровень пенсионное банковское обслуживание. Помимо высокого money-back в аптеках, она включает медицинскую страховку и консьерж-сервис, что актуально людей старшего возраста, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – Карточку могут оформить как те, кто только выходит на пенсию, так и те, кто уже получает социальные выплаты. Все оформление возьмет на себя банк – достаточно посетить наше отделение».

«Баланс+» выпускается сроком на 3 года. При этом можно выбрать карту Visa Gold или Mastercard Gold. Выпуск обойдется в символические 3 копейки, а месячная плата в 2,2 рубля не взимается при безналичных транзакциях от 200 рублей в месяц.

Снимать наличные без комиссии по карте «Баланс+» можно без ограничений в банкоматах БПС-Сбербанка. Плюс к этому, для владельцев карточки «Баланс+» предусмотрено решение распространенной проблемы: снятие наличных денег без комиссии доступно абсолютно в любом банкомате белорусского банка в пределах 150 рублей в месяц. Пополнение баланса с карт БПС-Сбербанка – бесплатное, комиссии также не будет и при пополнении с карт других банков через ЕРИП. В пакет включено SMS-оповещение. На денежный остаток начисляются проценты – 2% годовых при наличии на карте минимум 100 рублей.

Карта предназначена для зачисления пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Собирать документы для оформления не нужно – этим займутся специалисты БПС-Сбербанка, после чего направят необходимую информацию в ФСЗН для получения выплат на новый номер счета.
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