БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БАНКА РАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

15:45 01.04.2021 На годовом общем собрании акционеров Банка развития, которое прошло 30 марта 2021 г., утвержден новый состав наблюдательного совета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, наблюдательный совет банка избран в количестве 7 человек, включая четырех независимых директоров, в следующем составе: Юрий Селиверстов - министр финансов, представитель государства в органах управления Банка развития; Александр Червяков - министр экономики, представитель государства в органах управления Банка развития; Сергей Новицкий - генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник», независимый директор; Кирилл Рудый - руководитель проекта департамента дочерних и зависимых организаций ОАО «Белвнешэкономбанк», независимый директор; Александр Швец - председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», независимый директор; Александр Чубрик - директор Учреждения «Исследовательский Центр Института приватизации и менеджмента», независимый директор. Председателем наблюдательного совета избран премьер-министр Роман Головченко.