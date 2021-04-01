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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БАНКА РАЗВИТИЯ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
15:45 01.04.2021
На годовом общем собрании акционеров Банка развития, которое прошло 30 марта 2021 г., утвержден новый состав наблюдательного совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, наблюдательный совет банка избран в количестве 7 человек, включая четырех независимых директоров, в следующем составе:
Юрий Селиверстов - министр финансов, представитель государства в органах управления Банка развития;
Александр Червяков - министр экономики, представитель государства в органах управления Банка развития;
Сергей Новицкий - генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник», независимый директор;
Кирилл Рудый - руководитель проекта департамента дочерних и зависимых организаций ОАО «Белвнешэкономбанк», независимый директор;
Александр Швец - председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация», независимый директор;
Александр Чубрик - директор Учреждения «Исследовательский Центр Института приватизации и менеджмента», независимый директор.
Председателем наблюдательного совета избран премьер-министр Роман Головченко.
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