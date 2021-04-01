ОАО «Белинвестбанк» с 1 апреля в очередной раз расширяет комплекс мер поддержки медицинских учреждений в период сложной эпидемиологической обстановки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для учреждений здравоохранения, новых клиентов банка, рассчетно-кассовое обслуживание (РКО) будет стоить всего 1 BYN. Для этого с 1 апреля по 30 июня 2021 года организация должна открыть текущий (расчетный) счет в белорусских рублях в Белинвестбанке на условиях пакета услуг «Ступень бизнеса 1 плюс». На протяжении всего 2021 года абонентская плата будет снижена более чем на 98%.

Воспользоваться данным предложением могут медицинские учреждения государственной формы собственности, которые на 1 апреля 2021 года не имели открытых текущих (расчетных) счетов в Белинвестбанке. Для этого официальному представителю организации достаточно обратиться в ближайшее подразделение банка и заключить договор на обслуживание.

Плюсы, которые получают клиенты банка, подключившие пакет услуг «Ступень бизнеса 1 плюс»: бесплатные открытие и ведение счета в белорусских рублях; подключение и обслуживание в системе «Интернет-Банкинг» Белинвестбанка; выпуск и облуживание корпоративной карточки MasterCard Business или Visa Busines.

Предусмотрено также бесплатное оповещение об операциях по счету в рамка услуги «ONLINE–информирование» (до 20 SMS-сообщений в месяц) и использование сервиса проверки контрагентов «BIB Контрагент».