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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ РКО ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 1 BYN
13:51 01.04.2021
ОАО «Белинвестбанк» с 1 апреля в очередной раз расширяет комплекс мер поддержки медицинских учреждений в период сложной эпидемиологической обстановки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь для учреждений здравоохранения, новых клиентов банка, рассчетно-кассовое обслуживание (РКО) будет стоить всего 1 BYN. Для этого с 1 апреля по 30 июня 2021 года организация должна открыть текущий (расчетный) счет в белорусских рублях в Белинвестбанке на условиях пакета услуг «Ступень бизнеса 1 плюс». На протяжении всего 2021 года абонентская плата будет снижена более чем на 98%.
Воспользоваться данным предложением могут медицинские учреждения государственной формы собственности, которые на 1 апреля 2021 года не имели открытых текущих (расчетных) счетов в Белинвестбанке. Для этого официальному представителю организации достаточно обратиться в ближайшее подразделение банка и заключить договор на обслуживание.
Плюсы, которые получают клиенты банка, подключившие пакет услуг «Ступень бизнеса 1 плюс»: бесплатные открытие и ведение счета в белорусских рублях; подключение и обслуживание в системе «Интернет-Банкинг» Белинвестбанка; выпуск и облуживание корпоративной карточки MasterCard Business или Visa Busines.
Предусмотрено также бесплатное оповещение об операциях по счету в рамка услуги «ONLINE–информирование» (до 20 SMS-сообщений в месяц) и использование сервиса проверки контрагентов «BIB Контрагент».
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