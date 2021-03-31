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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ВЫКУПИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ИДЕЯ БАНКА


13:00 01.04.2021

ЗАО «МТБанк» 1 апреля 2021 года прибрело 99,999% акций ЗАО «Идея Банк» (Беларусь), выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. (Польша).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, стоимость сделки составила 50 млн белорусских рублей.

«Со 2 апреля начнется процесс присоединения Идея Банка к МТБанку, но пока ЗАО «Идея Банк» продолжит самостоятельную работу. Планируется, что присоединение ЗАО «Идея Банк» к ЗАО «МТБанк» произойдет до конца 2021 года. По окончании процесса интеграции объединенный банк будет работать под общим брендом МТБанка», - говорится в сообщении банка.

Все продукты и услуги ЗАО «Идея Банк» в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме: сохраняются все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками, осуществлять необходимые платежи, получать консультации и поддержку специалистов в привычной для них среде.

«Мировой банковский сектор идет путем консолидации финансовых институтов. Укрупнение банков дает возможность расширить спектр банковских продуктов и услуг для клиентов, повысить качество предоставляемого сервиса и, как следствие, предоставляет клиентам банка более широкие возможности. Благодаря объединению опыта, экспертизы и продуктовой линейки двух банков мы сможем предложить рынку еще больше инновационных банковских продуктов и сервисов. И тем самым способствовать переходу отношений банка с клиентом на новый уровень», – отметил председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.

«Объединение двух банков позволит открыть новую страницу в развитии банковского сектора. Уверены, что опыт и экспертиза такого сильного игрока рынка, как МТБанк, откроют новые возможности для клиентов ЗАО «Идея Банк», – прокомментировала сделку председатель правления Идея Банка Елена Папушева.

ЗАО «МТБанк» основано 14 марта 1994 г. Является универсальным коммерческим банком со 100% национальным капиталом. Входит в список системно значимых кредитных организаций Республики Беларусь. Занимает 10 место в банковской системе по объему активов (1 671 млн BYN на 1 марта 2021 г.). МТБанк предоставляет финансовые услуги розничным клиентам и юридическим лицам: от индивидуальных предпринимателей до крупных и международных компаний.

ЗАО «Идея Банк» – коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 г. До 1 апреля 2021 г. входил в холдинг Getin Holding S.A. (Польша). Развивает преимущественно розничное направление бизнеса, также оказывает финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. Занимает 17 место в банковской системе по объему активов (441 млн BYN на 1 марта 2021 г.).
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