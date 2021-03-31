ОАО "Банк БелВЭБ" с 7 апреля 2021 года изменяет некотоыре тарифы по операциям с физлицами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расширены условия для подключения к пакету услуг «Движение». Теперь предоставлена возможность оформления данного пакета услуг физическим лицам, которым на дату подключения к пакету услуг назначена пенсия в соответствии с законодательством Беларуси, а не только гражданам по достижении общеустановленного срока для получения пенсии. К пакету услуг «Движение» также можно подключиться за 12 месяцев до достижения пенсионного возраста.

Прекращается возможность оформления и замены личных платежных карточек Банка Visa Platinum и (или) Visa Infinite и (или) Visa Signature «Travel» в рамках тарифных планов «Зарплатный-Премиум», «Зарплатный-Отличный», «Зарплатный-Деловой» и «Зарплатный-Стандарт Плюс».

Кроме того, прекращается возможность оформления и замены личных дебетовых банковских платежных карточек банка, предусматривающих ежегодную уплату вознаграждения.

Перечень организаций торговли (сервиса), расчеты в которых не учитываются в общем объеме безналичных операций по пакетам услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму», дополнен следующим МСС-кодом – 6022 (финансовые операции, совершенные в банке).