БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ВКЛЮЧИЛ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ШЕСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

09:45 01.04.2021 На очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Белинвестбанк» 30 марта 2021 года избран новый состав наблюдательного совета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наблюдательный совет банка избран в количестве 11 человек, включая шестерых независимых директоров, в следующем персональном составе: Сергей Калечиц – первый заместитель председателя правления Национального банка, представитель Нацбанка в органах управления банка; Дмитрий Крутой – заместитель главы Администрации президента, представитель государства в органах управления банка; Дмитрий Матусевич– председатель Государственного комитета по имуществу, представитель государства в органах управления банка; Елена Печень — заместитель министра финансов, представитель государства в органах управления банка; Дмитрий Ярошевич – заместитель министра экономики, представитель государства в органах управления банка; Александр Волосюк – независимый директор; Анастасия Кожемякина – независимый директор; Ольга Крамаренко – независимый директор; Людмила Стефанович – независимый директор; Александр Тананко – независимый директор; Артурас Фейферас – независимый директор. Председателем наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» переизбран Дмитрий Матусевич, его заместителем снова стал Сергей Калечиц.