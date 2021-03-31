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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВКЛЮЧИЛ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ШЕСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ
09:45 01.04.2021
На очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО «Белинвестбанк» 30 марта 2021 года избран новый состав наблюдательного совета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, наблюдательный совет банка избран в количестве 11 человек, включая шестерых независимых директоров, в следующем персональном составе:
Сергей Калечиц – первый заместитель председателя правления Национального банка, представитель Нацбанка в органах управления банка;
Дмитрий Крутой – заместитель главы Администрации президента, представитель государства в органах управления банка;
Дмитрий Матусевич– председатель Государственного комитета по имуществу, представитель государства в органах управления банка;
Елена Печень — заместитель министра финансов, представитель государства в органах управления банка;
Дмитрий Ярошевич – заместитель министра экономики, представитель государства в органах управления банка;
Александр Волосюк – независимый директор;
Анастасия Кожемякина – независимый директор;
Ольга Крамаренко – независимый директор;
Людмила Стефанович – независимый директор;
Александр Тананко – независимый директор;
Артурас Фейферас – независимый директор.
Председателем наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк» переизбран Дмитрий Матусевич, его заместителем снова стал Сергей Калечиц.
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