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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК» ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ С МИКРОПРОЦЕССОМ EMV
18:00 31.03.2021
ОАО «Белинвестбанк» приступило к выпуску карточек Белкарт-Премиум с микропроцессом EMV.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, они соответствуют современным мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек и обеспечивают широкие возможности для владельцев. С 30 марта 2021 года появилась возможность оформить новый платежный инструмент для зачисления заработной платы, стипендии, алиментов, пособий, дивидендов, пенсии, а также для личных трат.
Выпускается карточка только в белорусских рублях сроком на 3 года. Подать заявку на ее изготовление можно онлайн, с помощью каналов дистанционного банковского облуживания. Это не только удобно, но и выгодно, так как клиент получает 20% скидку на ее оформление. Таким образом, стоимость Белкарт-Премиум составит 6 BYN.
Оформить карточку можно и в ближайшем офисе банка. В этом случае ее стоимость составит 7,50 BYN.
С вышеупомянутой даты карточка Белкарт-Премиум выдается также для зачисления пенсии в рамках карточного пакета «Лучшие годы». Он разработан специально для тех клиентов, которые сегодня уже вышли на заслуженный отдых или в ближайшее собираются это сделать.
Оформив его, клиенты банка смогут получать money-back до 3% за покупки и дополнительный доход на остаток по счету. Он составит до 2% годовых при остатке 50 белорусских рублей.
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