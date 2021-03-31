ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК» ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ С МИКРОПРОЦЕССОМ EMV


18:00 31.03.2021

ОАО «Белинвестбанк» приступило к выпуску карточек Белкарт-Премиум с микропроцессом EMV.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, они соответствуют современным мировым стандартам безопасности индустрии платежных карточек и обеспечивают широкие возможности для владельцев. С 30 марта 2021 года появилась возможность оформить новый платежный инструмент для зачисления заработной платы, стипендии, алиментов, пособий, дивидендов, пенсии, а также для личных трат.

Выпускается карточка только в белорусских рублях сроком на 3 года. Подать заявку на ее изготовление можно онлайн, с помощью каналов дистанционного банковского облуживания. Это не только удобно, но и выгодно, так как клиент получает 20% скидку на ее оформление. Таким образом, стоимость Белкарт-Премиум составит 6 BYN.

Оформить карточку можно и в ближайшем офисе банка. В этом случае ее стоимость составит 7,50 BYN.

С вышеупомянутой даты карточка Белкарт-Премиум выдается также для зачисления пенсии в рамках карточного пакета «Лучшие годы». Он разработан специально для тех клиентов, которые сегодня уже вышли на заслуженный отдых или в ближайшее собираются это сделать.

Оформив его, клиенты банка смогут получать money-back до 3% за покупки и дополнительный доход на остаток по счету. Он составит до 2% годовых при остатке 50 белорусских рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
валюта курс
EUR 3.0809
USD 2.6242
RUB 3.4640
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0789 -0.002
USD 2.6231 -0.0011
RUB 3.4694 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0750 3.0800
USD 2.6220 2.6240
RUB 3.4640 3.4720
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 88.5000 88.9000
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте