Правление ОАО «Бегазпромбанк» видит основной задачей на 2021 г восстановление рыночных позиций банка на уровне начала 2020 года. Такая информация прозвучала на годовом общем собрании акционеров Белгазпромбанка, которое прошло 30 марта.

На 2022 год планируется дальнейшее развитие банковского бизнеса в соответствии с темпами, определяемыми развитием экономики страны и показателями денежно-кредитной политики.

Как признала в своем докладе председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Ермакова, деятельность Белгазпромбанка в 2020 году в определенной степени происходила в стрессовых условиях.

В результате реализации ряда негативных факторов банк столкнулся с резким оттоком средств со счетов клиентов, переходом ключевых клиентов на обслуживание в другие банки и существенным сокращением кредитной поддержки на международном рынке. В связи с этим основной упор в работе банка был сделан на поддержание фактической ликвидности и соблюдение пруденциальных нормативов, что в итоге позволило сохранить позиции системно значимого банка первого уровня и обеспечить исполнение всех пруденциальных требований.

Учитывая возрастающее влияние внешних факторов, ограничивающих полноценное использование медийных, цифровых и оффлайновых возможностей продвижения банковских продуктов и услуг, основной упор был сделан на улучшение качества и автоматизацию работы персонифицированных каналов взаимодействия с клиентами (персонализированные рассылки с использованием уведомлений, смс, электронных писем и пр.). С целью оперативного реагирования на вопросы клиентов и получения ими ответов в комфортном для себя диапазоне была реализована интеграция нового омниканального решения на сайт банка (web-чат), в мессенджеры и социальные сети.

Следуя программам привлечения клиентов, осуществлялось продвижение как традиционного комплекса услуг, так и вновь анонсированных решений: программных касс, устройств самоинкассации, пакетных решений РКО, завершена работа по автоматизации передачи геоданных об отделениях банка на платформы Yandex и Google.

В итоге, благодаря комплексу организационных, маркетинговых, рекламно-информационных мероприятий к концу года удалось достичь своеобразного равновесного отношению к банку со стороны общества. Так, согласно исследованию знания и предпочтения брендов, доля аудитории, которая обладает спонтанным знанием о бренде «Белгазпромбанк», на протяжении с 2016 по 2020-й демонстрирует неуклонный рост и в 2020 году составила максимум - 33%.