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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
15:35 31.03.2021
ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 года увеличивает процентные ставки по двум кредитам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» увеличивается с 14,69% до 16,37%.
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