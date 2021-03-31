БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

15:35 31.03.2021 ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 года увеличивает процентные ставки по двум кредитам для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» увеличивается с 14,69% до 16,37%.