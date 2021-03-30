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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО


12:08 31.03.2021

ЗАО «Альфа-Банк» вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общие условия размещения вкладов (приложение 10 к ДКБО) дополнены информацией о порядке начисление и выплаты процентов по вкладу в случае исполнения платежной инструкции о бесспорном списании денежных средств с депозитного счета, поступившей в Банк посредством автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств. Эти изменения вступают в силу с 30 марта 2021 года.

В общих условиях овердрафтного кредитования и общих условиях кредитования физических лиц (приложение 9 и 9б к ДКБО) исключена возможность изменять условия кредитного договора в части увеличения размера процентов за пользование кредитом по соглашению сторон в порядке направления банком клиенту оферты об изменении условий договора.

Кроме того, исключены права, позволяющие банку отказаться от исполнения своих обязательств по кредитному договору и требовать досрочного погашения (возврата) кредита, в случаях, не связанных с неисполнением клиентом своих обязательств по кредитному договору.

Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2021 года.
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