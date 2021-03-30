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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ МИГРАЦИЯ КАРТ НА ПЛАТФОРМЕ ОАО «БПЦ»
10:54 31.03.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» 31 марта 2021 года завершает миграцию банковских платежных карточек с платформы ОАО «Банковский процессинговый центр» на платформу своего процессингового центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для владельцев карточек VISA Belavia, участвующих в программе «Белавиа-Лидер», с 1 апреля 2021 года программа будет подключаться на условиях сервиса «БПС-Сбербанк Белавиа» на новую перевыпущенную карточку ПЦ Visa Gold, либо действующую карту ПЦ Visa категории Gold и выше по желанию клиента без взимания комиссионного вознаграждения.
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