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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР ГРАФИКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО ЭКСПОРТНОМУ КРЕДИТУ
09:46 31.03.2021
На сайте Банка развития появился новый удобный инструмент для потенциальных получателей экспортных кредитов – онлайн-калькулятор предварительного графика платежей по экспортному кредиту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, по основным параметрам (срок кредита, вид кредитной линии, сумма кредита) потенциальные кредитополучатели, а также экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов банка, а также предварительно оценить свою финансовую нагрузку по обслуживанию таких кредитов.
При расчете графика учитывается актуальная процентная ставка по кредиту, предусмотрена возможность включения страхового взноса в сумму кредита, а также учитывается размер страхового тарифа в зависимости от страны, резидентом которой является потенциальный кредитополучатель. Также предусмотрена возможность сохранения рассчитанного графика в формате PDF.
Следует отметить, что онлайн-расчет графика платежей по экспортному кредиту носит справочно-информационный характер.
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