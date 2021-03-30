На сайте Банка развития появился новый удобный инструмент для потенциальных получателей экспортных кредитов – онлайн-калькулятор предварительного графика платежей по экспортному кредиту.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Банке развития, по основным параметрам (срок кредита, вид кредитной линии, сумма кредита) потенциальные кредитополучатели, а также экспортеры белорусской продукции смогут оценить выгодность предлагаемых условий экспортных кредитов банка, а также предварительно оценить свою финансовую нагрузку по обслуживанию таких кредитов.

При расчете графика учитывается актуальная процентная ставка по кредиту, предусмотрена возможность включения страхового взноса в сумму кредита, а также учитывается размер страхового тарифа в зависимости от страны, резидентом которой является потенциальный кредитополучатель. Также предусмотрена возможность сохранения рассчитанного графика в формате PDF.

Следует отметить, что онлайн-расчет графика платежей по экспортному кредиту носит справочно-информационный характер.