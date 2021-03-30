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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ В МОЛОДЕЧНО И ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В МИНСКЕ
17:57 30.03.2021
ОАО «СтатусБанк» закрывает с 2 апреля 2021 года ЦБУ № 502 в Молодечно (ул. Будавников, д. 17а. ТЦ «Е-СИТИ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 апреля 2021 года приостанавливается работа УРМ № 778 в Минске (ул. Ложинская, д. 22. ТЦ «Дмитриев кирмаш»).
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