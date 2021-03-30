БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ В МОЛОДЕЧНО И ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ В МИНСКЕ

17:57 30.03.2021 ОАО «СтатусБанк» закрывает с 2 апреля 2021 года ЦБУ № 502 в Молодечно (ул. Будавников, д. 17а. ТЦ «Е-СИТИ»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 апреля 2021 года приостанавливается работа УРМ № 778 в Минске (ул. Ложинская, д. 22. ТЦ «Дмитриев кирмаш»).