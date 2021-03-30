БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ МОНЕТ ПРИ ОБМЕНЕ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ

16:54 30.03.2021 ОАО «Белгазпромбанк» с 1 апреля 2021 года при совершении операций с любой наличной иностранной валютой прекращает прием иностранной валюты в виде монет. Об этом сообщает пресс-служба банка.