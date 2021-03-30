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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ МОНЕТ ПРИ ОБМЕНЕ НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТЫ
16:54 30.03.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 апреля 2021 года при совершении операций с любой наличной иностранной валютой прекращает прием иностранной валюты в виде монет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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