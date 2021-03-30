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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БПС-СБЕРБАНКА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С РАЗМЕРАМИ ВЫПЛАТ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2020 ГОД
15:56 30.03.2021
Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» на состоявшемся 26 марта 2021 года собрании определились с размерами и сроками выплат дивидендов за 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выплату дивидендов в размере 0,05 белорусского рубля по каждой привилегированной акции планируется произвести путем перечисления денежных средств в безналичной форме в срок не позднее 30 апреля 2021 года.
Выплата дивидендов в размере 0,0639 белорусского рубля за одну простую (обыкновенную) акцию будет осуществляться двумя частями: первая часть – не позднее 30 апреля 2021 года из расчета 0,03 белорусского рубля на одну простую (обыкновенную) акцию; вторая часть – с 1 по 30 ноября 2021 года, в оставшейся части из расчета 0,0339 белорусских рублей на одну акцию.
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