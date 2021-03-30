ЗАО «МТБанк» изменяет условия публичной оферты по заключению договора об использовании банковской платежной карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в договоре актуализирован раздел «Термины и определения», уточнены условия его заключения и порядок действий, которые являются подтверждением получения банком информации об акцепте.

Кроме того, внесены изменения (дополнения), направленные на соблюдение клиентом правил безопасного совершения операций при подключении услуги «Информирование об операциях с использованием банковской платежной карточки».

Предусмотрена ответственность клиента за допущенные им ошибки при вводе реквизитов, необходимых для совершения операции перевода денежных средств с карточки на карточку в сервисах переводов банка, а также сторонних банков.

Помимо этого, актуализирован срок информирования банком владельцев карточек в случае возникновения сбоя, повлекшего неработоспособность программно-технических средств.

Предусмотрены также право банка на списание средств со счета клиента в бесспорном порядке по платежным инструкциям АИС ИДО и обязанность клиента самостоятельно ознакомиться с комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на сайте финучреждения.