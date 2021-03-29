БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 8 АПРЕЛЯ PUSH-ИНФОРМИРОВАНИЕ В БПС-СБЕРБАНКЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ОТДЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

11:43 30.03.2021 ОАО «БПС-Сбербанк» с 8 апреля 2021 года вносит изменения в общие условия банковского обслуживания физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения связаны с выделением услуги «Push-информирование» как отдельного сервиса.