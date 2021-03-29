|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПО НЕКОТОРЫМ РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
10:47 30.03.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 30 марта 2021 года изменяет размер процентных ставок по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» увеличивается до 16,5% годовых в зависимости от срока размещения.
По безотзывному вкладу «1 плюс 1» - 16,0% годовых, а по отзывным вкладам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» - до 13,5% в зависимости от срока размещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте