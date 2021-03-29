ОАО «Белагропромбанк» с 30 марта 2021 года изменяет размер процентных ставок по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» увеличивается до 16,5% годовых в зависимости от срока размещения.

По безотзывному вкладу «1 плюс 1» - 16,0% годовых, а по отзывным вкладам «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» - до 13,5% в зависимости от срока размещения.