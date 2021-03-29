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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК С 5 АПРЕЛЯ ПРЕКРАТИТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД «ГОРЯЧИЕ ДЕНЬГИ»


09:45 30.03.2021

«Приорбанк» ОАО с 5 апреля 2021 года перестанет принимать денежные средства во вклад «Горячие деньги» в белорусских рублях и иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, что с 5 апреля по ранее размещенным вкладам «Горячие деньги» в белорусских рублях и иностранной валюте прием дополнительных взносов приостанавливается в соответствии с условиями договоров.
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