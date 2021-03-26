БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЕЩЕ ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА НАЗНАЧЕН В БЕЛИНВЕСТБАНК

13:34 29.03.2021 Постановлением Совмина и Нацбанка №172/3 от 25 марта 2021 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич назначен представителем государства в органах управления ОАО «Белинвестбанк». Согласно опубликованному в НЦПИ документу, изменения внесены в постановление Совмина и Нацбанка № 419/15 от 15 июля 2020 года. Постановление вступило в силу после принятия.