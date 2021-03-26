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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЕЩЕ ОДИН ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА НАЗНАЧЕН В БЕЛИНВЕСТБАНК
13:34 29.03.2021
Постановлением Совмина и Нацбанка №172/3 от 25 марта 2021 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич назначен представителем государства в органах управления ОАО «Белинвестбанк».
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, изменения внесены в постановление Совмина и Нацбанка № 419/15 от 15 июля 2020 года.
Постановление вступило в силу после принятия.
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