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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПЕРЕНИМАЮТ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ


10:58 29.03.2021

В Белгазпромбанке перенимают российский опыт банковского сопровождения контрактов. Такая информация прозвучала на семинаре-совещании «Банковское сопровождение контрактов», который прошел 23 марта 2021 года в ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгазпромбанка, участие в нем приняли исполнительный вице-президент Газпромбанка, начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников; его заместитель Игорь Смирнов; член правления Белгазпромбанка, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев.

В рамках семинара состоялось подписание совместного плана мероприятий по развитию продукта «Банковское сопровождение контрактов» в Республике Беларусь в 2021 году

Олег Мельников рассказал о практике применения механизмов банковского сопровождения в Российской Федерации, а Игорь Смирнов ознакомил собравшихся с особенностями банковского сопровождения государственных контрактов и контрактов компаний с государственным участием в Российской Федерации.

Александр Вождаев выступил с презентацией продукта «Банковское сопровождение контрактов в Республике Беларусь».

«С 2019 года Белгазпромбанк совместно с Газпромбанком оказывают бизнес-клиентам новую, уникальную для белорусского рынка услугу по банковскому сопровождению контрактов (БСК), – отметил Александр Вождаев. – БСК позволяет эффективно контролировать целевое использование средств всеми участниками договоров строительного подряда, закупки товарно-материальных ценностей, реализации инфраструктурных проектов».

Для заказчика и генерального подрядчика БСК является действенным инструментом управления процессом строительства или закупки товарно-материальных ценностей и источником онлайн-информации о расходовании денежных средств подрядчиками и субподрядчиками любых уровней. Газпромбанк имеет значительные компетенции в работе с банковским сопровождением контрактов, количество которых измеряется тысячами, а суммы сопровождаемых контрактов – триллионами российских рублей. Опыт работы Газпромбанка в настоящее время полностью доступен Белгазпромбанку и его клиентам. Первые контракты с условиями банковского сопровождения в республике успешно реализованы.

В 2019 году Газпромбанк предложил Белгазпромбанку реализовать проект банковского сопровождения в Беларуси в рамках трансграничного сотрудничества, и в этом же году было подписано соответствующее соглашение.
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