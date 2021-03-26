Средняя стоимость кредитования в Беларуси может увеличиться в апреле. Об этом говорится в обзоре ЕАБР.

По мнению экономистов, на это может указывать повышение Нацбанком расчетной величины стандартного риска (РВСР) на апрель по рыночным кредитам юридическим лицам и населению на 0,39 и 1,68 п. п., до 13,29% и 16,37% соответственно.

Это второе подряд повышение в этом году: с сентября 2020 г. по февраль 2021 г. РВСР оставались практически неизменными – на уровнях около 11,75% и 13,35% соответственно.

При превышении устанавливаемых банками ставок по рыночным кредитам размеров РВСР к ним применяются повышенные регуляторные требования. Увеличение стоимости заимствований в условиях ускорения инфляции и повышенных рисков является естественной мерой для сдерживания инфляционных процессов.