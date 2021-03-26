БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА

17:48 26.03.2021 В ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 г. вступят в силу изменения в Общие условия обслуживания клиентов корпоративного бизнеса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с апреля можно будет предоставлять в банк заявления на взнос наличной иностранной валюты (по форме, установленной банком) посредством СДБО.