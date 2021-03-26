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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА


17:48 26.03.2021

В ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 г. вступят в силу изменения в Общие условия обслуживания клиентов корпоративного бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с апреля можно будет предоставлять в банк заявления на взнос наличной иностранной валюты (по форме, установленной банком) посредством СДБО.
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