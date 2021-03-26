В ближайшее время ОАО «Банк БелВЭБ» приступит к разработке новой стратегии развития на 2022-2024 годы, которая продолжит углубленную инновационную и цифровую трансформацию. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный на заседании общего собрания акционеров 25 марта 2021 года.

В частности, планируются коллаборация с крупными игроками рынка, дальнейшее развитие цифровых платформенных решений, оптимизация модели клиентского взаимодействия.

Также ожидается дальнейшая концентрация внимания на более маржинальных продуктах. Клиентская и продуктовая политики банка будут сконцентрированы на удовлетворении всех потребностей клиентов в первой точке их возникновения, в том числе за счет клиентских сервисов и максимального продуктового проникновения. Причем в эту парадигму будут встроены все элементы экосистемы банка.

По итогам 2020 года Банк БелВЭБ в рейтинге белорусских банков поднялся с 6 на 4 место по размеру активов, с 7 на 5 место - по размеру привлеченных средств клиентов, сохранил 3 место по объему кредитного портфеля юридических лиц и 6 место по величине собственного капитала и удерживает 3 место на рынке торгового финансирования.

Несмотря на макроэкономические сложности, Банк БелВЭБ продолжал оказывать традиционную финансовую поддержку реальному сектору экономики с одновременным развитием цифрового банкинга. Так, через дистанционные каналы в прошлом году реализовывалось более половины всех продуктов для юридических лиц и более 70% для населения. Успешно запущена цифровая платформа для клиентов В2В сегмента BelVEB BusinessHub, которая по мере наполнения ее различными сервисами, продуктами и услугами будет трансформироваться в полноценную экосистему финансовых, нефинансовых и партнерских сервисов.

В 2020 Банк БелВЭБ продолжил активное участие в развитии системы экспортного финансирования, в том числе посредством организации финансирования экспорта белорусской продукции в рамках указа № 466 от 24.09.2009 г. Осуществлялось кредитование российско-белорусских проектов за счет средств, предоставляемых банками группы ВЭБ, в том числе с покрытием экспортных кредитных агентств.

Позиции банка на рынке клиентов малого и среднего бизнеса были существенно укреплены за счет роста количества активных клиентов, повышения качества сервисов, внедрения новых продуктов и сервисов. В частности, онлайн-кредит для малого и среднего бизнеса «Файныя грошы» Банка БелВЭБ был признан лучшим в странах СНГ и Кавказа.

В 2020 году продолжен начатый в 2019 году процесс трансформации территориальной сети банка и приведения ее к двухуровневой модели ведения бизнеса. Клиентам предложен новый формат обслуживания по принципу «легкого банка».

Сегодня внутри холдинга Банка БелВЭБ реализуются сервисы и услуги, предоставляемые компаниями группы. В периметре экосистемы находится порядка 10 компаний, работающих в различных сферах околобанковского бизнеса. Этот вектор развития будет укрепляться, клиентам будут предлагаться новые продукты уже в краткосрочной перспективе.