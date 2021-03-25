ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам работы за 2020 год в очередной раз удостоено награды одного из крупнейших европейских финансовых институтов Raiffeisen Bank International AG (Австрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, полученная награда STP Quality Award-2020 свидетельствует о высоком качестве оформления и соблюдения банком в непростом 2020 году требований по форматированию международных платежей в целях их автоматического исполнения без ручной обработки.