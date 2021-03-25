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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АВСТРИЙСКИЙ БАНК ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОДОВ БЕЛАРУСБАНКА
13:17 26.03.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам работы за 2020 год в очередной раз удостоено награды одного из крупнейших европейских финансовых институтов Raiffeisen Bank International AG (Австрия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, полученная награда STP Quality Award-2020 свидетельствует о высоком качестве оформления и соблюдения банком в непростом 2020 году требований по форматированию международных платежей в целях их автоматического исполнения без ручной обработки.
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