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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИТ С 1 АПРЕЛЯ ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
12:12 26.03.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2021 снизит тарифы за переводы денежных средств, совершенные через сервис переводов банка на портале www.tut.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тариф за перевод денег снизится с 1,5% до 1,19%.
При этом минимальная сумма за перевод возрастет с 1 рубля до 1,49 рубля.
В специальном разделе портала tut.by пользователям доступны банковские переводы с использованием карточек (реквизитов карточек), эмитированных Банком БелВЭБ, банками-резидентами Беларуси, и номера мобильного телефона получателя.
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