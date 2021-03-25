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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИТ С 1 АПРЕЛЯ ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


12:12 26.03.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2021 снизит тарифы за переводы денежных средств, совершенные через сервис переводов банка на портале www.tut.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тариф за перевод денег снизится с 1,5% до 1,19%.

При этом минимальная сумма за перевод возрастет с 1 рубля до 1,49 рубля.

В специальном разделе портала tut.by пользователям доступны банковские переводы с использованием карточек (реквизитов карточек), эмитированных Банком БелВЭБ, банками-резидентами Беларуси, и номера мобильного телефона получателя.
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