БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИТ С 1 АПРЕЛЯ ТАРИФЫ ЗА ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

12:12 26.03.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 апреля 2021 снизит тарифы за переводы денежных средств, совершенные через сервис переводов банка на портале www.tut.by. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тариф за перевод денег снизится с 1,5% до 1,19%. При этом минимальная сумма за перевод возрастет с 1 рубля до 1,49 рубля. В специальном разделе портала tut.by пользователям доступны банковские переводы с использованием карточек (реквизитов карточек), эмитированных Банком БелВЭБ, банками-резидентами Беларуси, и номера мобильного телефона получателя.