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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ СДЕЛАЛИ ДОСТУПНЫМ SAMSUNG PAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ VISA
11:10 26.03.2021
Белорусский народный банк предоставил возможность расплачиваться за покупки с помощью сервиса бесконтактных платежей Samsung Pay владельцам карт Visa банка.
Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в мае 2020 года сервис с использованием Samsung Pay уже был опробован держателями карт MasterCard и достойно зарекомендовал себя.
Samsung Pay использует технологию NFC для передачи информации о кредитной или дебетовой карте на платежный терминал, поддерживающий бесконтактные платежи.
В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Для каждой транзакции нужно подтверждение, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен.
Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.
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