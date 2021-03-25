Белорусский народный банк предоставил возможность расплачиваться за покупки с помощью сервиса бесконтактных платежей Samsung Pay владельцам карт Visa банка.

Как напомнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в мае 2020 года сервис с использованием Samsung Pay уже был опробован держателями карт MasterCard и достойно зарекомендовал себя.

Samsung Pay использует технологию NFC для передачи информации о кредитной или дебетовой карте на платежный терминал, поддерживающий бесконтактные платежи.

В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Для каждой транзакции нужно подтверждение, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен.

Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.