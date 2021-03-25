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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВАЛЮТНЫМ ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


09:56 26.03.2021

ЗАО «МТБанк» расширило возможные сроки размещения денежных средств по безотзывным депозитам «Актуальный» и «Актуальный online» в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, клиенты – физические лица могут оформить депозит в долларах США и(или) евро сроком размещения 3 и 5 месяцев в любом розничном отделении МТБанка, а также онлайн в системе «Интернет-Банк» и «Мобильный банк».

Актуальные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 5 месяцев составляют 1,25% годовых, по депозитам в евро – 1,00% годовых.
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