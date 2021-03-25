«Франсабанк» ОАО с 25 марта 2021 г. повысило ставки по отдельным вкладам физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка повышена до 2,75% годовых, на 95 дней – до 2,75% годовых, на 185 дней – до 2,75% годовых, на 385 дней – до 2,75% годовых, на 735 дней – до 2,75% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 95 дней ставка составляет 4,4% годовых, на 185 дней - 4,4% годовых, на 385 дней - 4,4% годовых, на 735 дней - 9,0% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 4,4% годовых, на 95 дней - 4,4% годовых, на 385 дней - 4,4% годовых, на 735 дней - 9,0% годовых и для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 4,4% годовых.