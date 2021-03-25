ЗАО «МТБанк» внесло изменения в публичную оферту о заключении договора на оказание услуги по СМС-оповещению об операциях с платежными карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой редакции договора добавлен дополнительный электронный канал информирования об операциях с использованием банковской платежной карточки – мессенджер Viber, а также определены меры безопасности, которые необходимо соблюдать клиентам при использовании услуги.

Кроме того, внесены дополнения, направленные на обеспечение соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и др.

Новая редакция договора вступит в силу 5 апреля 2021 года и будет опубликована на сайте банка.

С 5 апреля 2021 года также вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Так, изменено определение услуги «СМС-оповещения об операциях с использованием банковской платежной карточки»; добавлены как отдельные тарифные планы с описанием состава услуг и плат, так и тарифные планы «ИКС Карта», Visa Classic, Visa Gold.