БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА БАНКОМАТА БСБ БАНКА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В МИНСКЕ

10:38 25.03.2021 ЗАО «БСБ Банк» временно приостановило работу банкомата № 7 на Привокзальной площади (ж/д вокзал) в Минске. Информация об этом размещена на сайте банка.