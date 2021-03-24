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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА БАНКОМАТА БСБ БАНКА НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В МИНСКЕ
10:38 25.03.2021
ЗАО «БСБ Банк» временно приостановило работу банкомата № 7 на Привокзальной площади (ж/д вокзал) в Минске. Информация об этом размещена на сайте банка.
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