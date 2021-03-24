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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БРЕНДИРОВАННАЯ АУДИТОРИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ОТКРЫЛАСЬ В БГЭУ
09:47 25.03.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленная благодаря банку аудитория распахнула свои двери для студентов вуза в знак давнего дружественного сотрудничества двух организаций.
«В Белагропромбанке уверены, что атмосфера, в которой студенты, потенциальные банковские сотрудники, получают знания, должна быть комфортной. Именно поэтому банк оказал финансовое содействие БГЭУ в реализации данного проекта», - отметили в пресс-службе финучреждения.
Во время открытия аудитории заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай поблагодарил руководство БГЭУ за возможность воплотить в жизнь такой проект.
«…подобные визуальные апгрейды мотивируют на более внимательное отношение к учебному процессу, а также стимулируют смотреть на свою будущую профессию по-другому: предметно, конструктивно», - считает он.
Сергей Чугай также сконцентрировал внимание студентов на том, что в Белагропромбанке желающие могут пройти практику, попробовать себя в профессии банковского работника и, кроме того, принять участие в образовательных проектах банка.
По словам заместителя директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк» Максима Басалыги, брендированная аудитория – это символ давних партнерских отношений между экономическим вузом и надежным работодателем. Подобное сотрудничество банк планирует развивать и в дальнейшем.
Он также подробно рассказал о конкурсе бизнес-идей и кейс-решений «АГРО 3.0», который в настоящий момент проводит Белагропромбанк, и пригласил студентов и преподавателей к участию.
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