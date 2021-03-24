Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обновленная благодаря банку аудитория распахнула свои двери для студентов вуза в знак давнего дружественного сотрудничества двух организаций.

«В Белагропромбанке уверены, что атмосфера, в которой студенты, потенциальные банковские сотрудники, получают знания, должна быть комфортной. Именно поэтому банк оказал финансовое содействие БГЭУ в реализации данного проекта», - отметили в пресс-службе финучреждения.

Во время открытия аудитории заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай поблагодарил руководство БГЭУ за возможность воплотить в жизнь такой проект.

«…подобные визуальные апгрейды мотивируют на более внимательное отношение к учебному процессу, а также стимулируют смотреть на свою будущую профессию по-другому: предметно, конструктивно», - считает он.

Сергей Чугай также сконцентрировал внимание студентов на том, что в Белагропромбанке желающие могут пройти практику, попробовать себя в профессии банковского работника и, кроме того, принять участие в образовательных проектах банка.

По словам заместителя директора Центра по работе с персоналом ОАО «Белагропромбанк» Максима Басалыги, брендированная аудитория – это символ давних партнерских отношений между экономическим вузом и надежным работодателем. Подобное сотрудничество банк планирует развивать и в дальнейшем.

Он также подробно рассказал о конкурсе бизнес-идей и кейс-решений «АГРО 3.0», который в настоящий момент проводит Белагропромбанк, и пригласил студентов и преподавателей к участию.