БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК СНИЖАЕТ МИНИМАЛЬНУЮ СУММУ ДЛЯ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

17:08 24.03.2021 «Приорбанк» ОАО снизило минимальную сумму для покупки ценных бумаг через доверительное управление с 30 000 EUR/USD до 5 000 EUR/USD. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при сумме свыше 4000 EUR в доверительном управлении обслуживание любого премиального пакета будет бесплатным по 30 июня 2021 года. Партнеры Приорбанка работают в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Вене и других мировых финансовых центрах, что позволяет распределять свои сбережения между ценными бумагами предприятий различных отраслей мировой экономики, странам, классам активов и типам инвестиционных фондов.