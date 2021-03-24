ОАО «Белгазпромбанк» расширило линейку кредитных продуктов, предоставив физическим лицам возможность приобрести новый автомобиль Geely на специальных условиях в рамках программы кредитования «Авто Geely».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, программа реализуется банком в партнерстве с производителем автомобилей Geely – СЗАО «БЕЛДЖИ», с государственной поддержкой финансирования приобретения физическими лицами автомобилей Geely.

В рамках программы можно приобрести любое авто из действующего модельного ряда СЗАО «БЕЛДЖИ»: Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, а также флагманских моделей Coolray, Tugella и GS.

Для покупателей авто Geely кредит можно оформить на сумму до 100% стоимости автомобиля.

Фиксированная ставка 9,9% годовых действует на период от 1,5 до 3 лет в зависимости от выбранного варианта кредитования с учетом доли собственных средств. При этом поручители не требуются, так как кредит предоставляется под залог приобретаемого автомобиля.

Принятие решения и оформление кредита происходит прямо в дилерском центре в течение 30 минут.

Кроме того, погасить кредит можно досрочно и без дополнительных платежей, так как проценты рассчитываются за фактическое время пользования кредитом.

В настоящее время оформить заявку на кредит можно у официального дилера Geely – ООО «Лакшери Моторс плюс».

В ближайшее время Белгазпромбанк планирует расширить перечень официальных дилеров марки Geely.