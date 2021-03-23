Новые тарифные пакеты для корпоративных клиентов ОАО «Паритетбанк» вступят в силу 29 марта 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вступят в силу, в частности, четыре 4 тарифных пакета расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов: «Взлетный», «Мой боинг», «Бизнес-ракета» и «Полный космос».

Ознакомиться более подробно с тарифными пакетами можно на сайте банка.