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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


10:07 24.03.2021

ЗАО «Альфа-Банк» с 24 марта 2021 г. изменяет процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному «Альфа-Вклад» со сроком возврата 2 месяца ставка 13,5% годовых, 5 месяцев – 14,2% годовых, 7 месяцев – 14,9% годовых.

По отзывным «Альфа-Вклад» со сроком возврата 18 месяцев - 12,5% годовых; «Альфа-Клик/Вклад InSync» со сроком возврата 2 месяца- 10,2%; «Альфа-Вклад» со сроком возврата 33 дня – 10% годовых, 367 дней - 11,5% годовых.

По безотзывным «Альфа-Вклад» со сроком возврата 100 дней - 14% годовых; «Альфа-Гранд» со сроком возврата 8 месяцев - 14% годовых, 18 месяцев - 14,5% годовых.
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