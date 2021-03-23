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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АБСОЛЮТБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАРТА
17:47 23.03.2021
30 марта 2021 года состоится очередное (годовое) общее собрание акционеров ЗАО «АБСОЛЮТБАНК».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании будут заслушаны отчеты об итогах работы в 2020 году независимых директоров, исполнении стратегического плана развития банка на 2019-2020 годы, а также утверждены годовой отчет правления банка и годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» за 2020 год.
Кроме того, на собрании пойдет речь о распределении прибыли за 2020 год, о размере вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Акционеры также рассмотрят результаты проведенной самооценки эффективности деятельности наблюдательного совета банка, его членов, комитета по рискам, аудиторского комитета за 2020 год, а также внутренней оценки эффективности деятельности правления банка за 2020 год.
Помимо этого, будет обсуждаться размер компенсаций расходов членов наблюдательного совета банка на обучение в 2021 году.
В целом на рассмотрение акционеров вынесено 11 вопросов.
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