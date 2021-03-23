ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 года закрывает текущие (расчетные) банковские счета клиентов корпоративного бизнеса, на которых отсутствуют денежные средства в течение трех месяцев со дня последнего перечисления денежных средств с таких счетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, закрытие счетов является следствием одностороннего прекращения обязательств ЗАО «Идея Банк» по договорам текущего (расчетного) банковского счета в соответствии со статьей 206 Банковского кодекса Республики Беларусь, а также на основании подпункта 7.2.1. Общих условий обслуживания клиентов корпоративного бизнеса ЗАО «Идея Банк».

Кроме того, с 1 апреля будут расторгнуты договоры о зарплатном обслуживании клиентов корпоративного бизнеса, которые на момент расторжения удовлетворяют следующим параметрам: договоры заключены с клиентом, счет которого открыт в другом банке(-ах), при условии отсутствия операций по переводу денежных средств в пользу получателей-работников клиента в течении одного года.