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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ С 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА НЕАКТИВНЫЕ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
15:00 23.03.2021
ЗАО «Идея Банк» с 1 апреля 2021 года закрывает текущие (расчетные) банковские счета клиентов корпоративного бизнеса, на которых отсутствуют денежные средства в течение трех месяцев со дня последнего перечисления денежных средств с таких счетов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, закрытие счетов является следствием одностороннего прекращения обязательств ЗАО «Идея Банк» по договорам текущего (расчетного) банковского счета в соответствии со статьей 206 Банковского кодекса Республики Беларусь, а также на основании подпункта 7.2.1. Общих условий обслуживания клиентов корпоративного бизнеса ЗАО «Идея Банк».
Кроме того, с 1 апреля будут расторгнуты договоры о зарплатном обслуживании клиентов корпоративного бизнеса, которые на момент расторжения удовлетворяют следующим параметрам: договоры заключены с клиентом, счет которого открыт в другом банке(-ах), при условии отсутствия операций по переводу денежных средств в пользу получателей-работников клиента в течении одного года.
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