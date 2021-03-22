Национальный банк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на апрель 2021 года.

Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 13,29% годовых (в марте 2021 года - 12,90%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в апреле составит 16,37% годовых (в марте - 14,69%).

Напомним, с 1 марта 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».