ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить любой из действующих депозитов банка в режиме онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно открывать депозиты «ВТБ-отзывный» и «ВТБ-безотзывный» в белорусских рублях или иностранной валюте без посещения офиса.

«Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию продуктов и сервисов банка для частных и корпоративных клиентов. Мы рады сообщить о расширении возможности заключения депозитных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в режиме онлайн. Теперь клиенты могут оформить депозиты «ВТБ-отзывный» и «ВТБ-безотзывный» без посещения отделений - для заключения договора необходима лишь система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк». Клиент может сам определять наиболее подходящие условия: повышенные процентные ставки по безотзывным депозитам либо возможность снятия средств неограниченное число раз по отзывным вкладам», – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.

Оформить депозит можно на срок от 35 до 375 дней в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Наиболее выгодные условия действуют для клиентов малого бизнеса при оформлении безотзывного депозита сроком на 95 дней в белорусских рублях. Процентная ставка при размещении средств составит 16,8% годовых. Дополнительные взносы на сроки, допустимые условиями депозита, также совершаются с использованием системы «Интернет-банк».