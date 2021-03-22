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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ДЕПОЗИТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)


11:57 23.03.2021

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить любой из действующих депозитов банка в режиме онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно открывать депозиты «ВТБ-отзывный» и «ВТБ-безотзывный» в белорусских рублях или иностранной валюте без посещения офиса.

«Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию продуктов и сервисов банка для частных и корпоративных клиентов. Мы рады сообщить о расширении возможности заключения депозитных договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в режиме онлайн. Теперь клиенты могут оформить депозиты «ВТБ-отзывный» и «ВТБ-безотзывный» без посещения отделений - для заключения договора необходима лишь система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк». Клиент может сам определять наиболее подходящие условия: повышенные процентные ставки по безотзывным депозитам либо возможность снятия средств неограниченное число раз по отзывным вкладам», – отметила Виктория Смирнова, исполнительный директор банка.

Оформить депозит можно на срок от 35 до 375 дней в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Наиболее выгодные условия действуют для клиентов малого бизнеса при оформлении безотзывного депозита сроком на 95 дней в белорусских рублях. Процентная ставка при размещении средств составит 16,8% годовых. Дополнительные взносы на сроки, допустимые условиями депозита, также совершаются с использованием системы «Интернет-банк».
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