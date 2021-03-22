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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ БАНКОВСКИХ ЧЕКОВ НА ИНКАССО ОТ ФИЗЛИЦ
10:52 23.03.2021
ОАО «Белинвестбанк» возобновило временно приостановленный 11 марта прием банковских чеков на инкассо от физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, принимаются на инкассо банковские чеки, выписанные в евро банками следующих европейских стран: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Испания.
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