БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ БАНКОВСКИХ ЧЕКОВ НА ИНКАССО ОТ ФИЗЛИЦ

10:52 23.03.2021 ОАО «Белинвестбанк» возобновило временно приостановленный 11 марта прием банковских чеков на инкассо от физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, принимаются на инкассо банковские чеки, выписанные в евро банками следующих европейских стран: Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Дания, Норвегия, Швеция, Швейцария, Испания.