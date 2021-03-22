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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЯДА КРЕДИТОВ
09:46 23.03.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 22 марта 2021 года возобновило прием пакетов документов по ряду розничных кредитных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновлен прием пакетов документов в рамках следующих розничных кредитных продуктов: кредит «Юбилейный»; кредит на приобретение легковых автомобилей у автодилеров; кредит на потребительские нужды» (в подразделениях банка); «Легкие покупки» (в подразделениях банка); овердрафтное кредитование.
Подробную информацию об условиях возобновляемых кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», а также в контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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