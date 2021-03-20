БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРЯЕТ КРУГ ПАРТНЕРОВ-СТРАХОВЩИКОВ

17:53 22.03.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» увеличило число партнеров-страховщиков, начав с 19 марта 2021 года осуществлять добровольное страхование физических лиц от имени СБА ЗАСО «Купала». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, страхование проводится по следующим направлениям: добровольное комплексное страхование имущества (квартир и строений) и гражданской ответственности их пользователей; «Комплекс – Квартира»: добровольное страхование имущества и гражданской ответственности его пользователей (страховая сумма – от 10 000 BYN, срок действия – 1 год, страховой тариф – 0,35% от страховой суммы); «Комплекс – Дом»: добровольное комплексное страхование строений и гражданской ответственности их пользователей (страховая сумма – от 50 000 BYN, срок действия – 1 год, страховой тариф – 0,50% от страховой суммы). Кроме того, осуществляется добровольное страхование банковских платежных карточек (территория действия: Беларусь). Страховые случаи: утрата (гибель) карточки; несанкционированное использование карточки третьим лицом; хищение денежных средств – хищение путем грабежа или разбоя; несение расходов по восстановлению официальных документов; утрата (гибель) или повреждение товара, приобретенного и оплаченного держателем карточки посредством использования застрахованной по договору страхования карточки. Страховая сумма- 4300 BYN. Срок действия - 1 год. Страховой взнос - 12 BYN.