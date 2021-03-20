ЗАО «Банк «Решение» внесло изменения в Перечень ставок вознаграждения за оказываемые услуги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переносится срок ввода комиссии в размере 3,9 BYN за обслуживание карт MasterCard World. Комиссия вводится с 1 июля 2021 года.

С действующим перечнем ставок вознаграждения можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, с 31 марта 2021 года расширяется перечень стран, в которых банком установлен запрет на снятие наличных денежных средств со считыванием магнитной полосы в банкоматах.

С указанной даты перечень будет дополнен следующими странами: Иран, КНДР, Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Исландия, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве.