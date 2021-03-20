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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ БАНКА "РЕШЕНИЕ" ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ
16:12 22.03.2021
ЗАО «Банк «Решение» внесло изменения в Перечень ставок вознаграждения за оказываемые услуги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переносится срок ввода комиссии в размере 3,9 BYN за обслуживание карт MasterCard World. Комиссия вводится с 1 июля 2021 года.
С действующим перечнем ставок вознаграждения можно ознакомиться на сайте банка.
Кроме того, с 31 марта 2021 года расширяется перечень стран, в которых банком установлен запрет на снятие наличных денежных средств со считыванием магнитной полосы в банкоматах.
С указанной даты перечень будет дополнен следующими странами: Иран, КНДР, Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Исландия, Ямайка, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Уганда, Йемен и Зимбабве.
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