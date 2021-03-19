БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫЛ В МИНСКЕ УРМ № 777 И ОТКРЫЛ УРМ № 779

12:15 22.03.2021 ОАО «СтатусБанк» 19 марта 2021 года закрыло УРМ № 777 в Минске (ул. Гошкевича, д. 3. Гипермаркет «Евроопт»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этот же день банк открыл УРМ № 779 в Минске по другому адресу (ул. Одинцова, 65).