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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫЛ В МИНСКЕ УРМ № 777 И ОТКРЫЛ УРМ № 779
12:15 22.03.2021
ОАО «СтатусБанк» 19 марта 2021 года закрыло УРМ № 777 в Минске (ул. Гошкевича, д. 3. Гипермаркет «Евроопт»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в этот же день банк открыл УРМ № 779 в Минске по другому адресу (ул. Одинцова, 65).
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