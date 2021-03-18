БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КОМПАНИИ «АСБ КОНСАЛТ» ПРИСВОЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ISO 9001:2015

11:45 19.03.2021 ООО «АСБ Консалт» - дочерняя аудиторская и консалтинговая компания ОАО «АСБ Беларусбанк» - успешно прошла аттестацию и получила международный сертификат качества ISO 9001:2015. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, аттестацию провела чешская компания LL-C (Certification). Сертификат качества ISO 9001:2015 подтверждает соответствие оказываемых компанией услуг и действующих процедур по контролю их качества лучшим мировым практикам и стандартам. Аттестация была проведена в отношении оказываемых АСБ Консалт аудиторских услуг, в том числе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и НСФО, бухгалтерского сопровождения, услуг по оценке и бизнес-планированию.