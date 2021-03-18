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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОМПАНИИ «АСБ КОНСАЛТ» ПРИСВОЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ISO 9001:2015
11:45 19.03.2021
ООО «АСБ Консалт» - дочерняя аудиторская и консалтинговая компания ОАО «АСБ Беларусбанк» - успешно прошла аттестацию и получила международный сертификат качества ISO 9001:2015.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, аттестацию провела чешская компания LL-C (Certification).
Сертификат качества ISO 9001:2015 подтверждает соответствие оказываемых компанией услуг и действующих процедур по контролю их качества лучшим мировым практикам и стандартам. Аттестация была проведена в отношении оказываемых АСБ Консалт аудиторских услуг, в том числе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО и НСФО, бухгалтерского сопровождения, услуг по оценке и бизнес-планированию.
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