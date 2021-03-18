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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТАРИФЫ ЗА БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПАРИТЕТБАНКЕ С 29 МАРТА ИЗМЕНЯТСЯ
09:43 19.03.2021
29 марта 2021 года вступит в силу новая редакция Сборника размеров платы за банковские операции в ОАО «Паритетбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие первого счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых документов будет стоить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Br20, открытие второго и последующего счетов - Br10.
Закрытие текущего (расчетного) счета (за один счет) при наличии в банке иного текущего (расчетного) счета обойдется в Br7, в других случаях: для юридического лица - Br45, для ИП – Br30.
Более подробно с новой редакцией сборника можно ознакомиться здесь.
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