29 марта 2021 года вступит в силу новая редакция Сборника размеров платы за банковские операции в ОАО «Паритетбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие первого счета по заявлению клиента с предоставлением необходимых документов будет стоить для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Br20, открытие второго и последующего счетов - Br10.

Закрытие текущего (расчетного) счета (за один счет) при наличии в банке иного текущего (расчетного) счета обойдется в Br7, в других случаях: для юридического лица - Br45, для ИП – Br30.

Более подробно с новой редакцией сборника можно ознакомиться здесь.