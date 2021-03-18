БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БПС-СБЕРБАНК C 1 АПРЕЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОТПРАВКУ ПЕРЕВОДОВ MONEYGRAM

18:05 18.03.2021 C 1 апреля 2021 года ОАО «БПС-Сбербанк» прекращает отправку срочных денежных переводов Moneygram, сообщает пресс-служба банка. Выплата денежных средств будет производиться включительно по 1 июля 2021 года.