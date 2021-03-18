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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ПОДКЛЮЧИЛИ СЕРВИС КОШЕЛЕК PAY ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ VISA
17:50 18.03.2021
У владельцев карт Visa появилась возможность пользоваться Кошельком Pay. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
В прошлом году клиентам ОАО «Белорусский народный банк» стали доступны сразу несколько сервисов для бесконтактной оплаты. Один из них – Кошелек Pay, которым могли воспользоваться только владельцы карт Mastercard.
Кошелек Pay — это сервис бесконтактной оплаты, встроенный в приложение для хранения банковских и дисконтных карт «Кошелек». Он работает так же, как и знакомые многим Apple Pay и Samsung Pay – реальный номер карты заменяется на цифровой токен, а оплата происходит в одно касание через бесконтактный терминал.
Особенность приложения «Кошелек» в том, что, кроме платежных карт, в него можно добавить все дисконтные и бонусные карты, чтобы они всегда были под рукой.
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